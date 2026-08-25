Мэр Кличко к Дню Независимости обновил свой челлендж с подтягиваниями

55-летний мэр столицы Виталий Кличко старается поддерживать себя в форме даже спустя много лет после завершения боксерской карьеры. К главному национальному празднику политик показал, что возраст ему не страшен.

В свой 50-летний юбилей Кличко подтянулся полсотни раз. Теперь, когда прошло еще 5 лет, он решил устроить себе еще более сложный челлендж, пишет 24 Канал.

Кличко на перекладине

Видео с подтягиваниями мэр должен был выложить еще в свой день рождения, который был 19 июля. Однако тогда столица как раз приходила в себя после очередной ночной атаки, поэтому бывший спортсмен решил отложить свою традицию на потом.

Удачный случай представился как раз на День Независимости. Виталий Кличко опубликовал запись и подписал ее: "Чтобы побеждать, мы должны быть сильными. Украина сильна – своими людьми, своей волей, своей верой в будущее".

С задачей Кличко справился – так что теперь придется ждать еще 5 лет, чтобы увидеть, как он в свои 60 будет штурмовать перекладину шесть десятков раз.

Когда Кличко завершил карьеру боксера

На профессиональном ринге Виталий Кличко провел в общей сложности 47 поединков, в которых потерпел лишь 2 поражения. 41 из 45 побед украинский боксер одержал досрочно.

Кличко-старший владел поясами в супертяжелом весе по версиям WBO и WBC.

Последний бой с участием украинца состоялся в сентябре 2012 года, когда он в Москве разобрался с Махмудом Чарром. В отличие от брата Владимира, который повесил перчатки на гвоздь после двух поражений подряд, Виталий завершил карьеру на мажорной ноте, имея на тот момент серию из 13 побед подряд.