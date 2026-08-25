На свій 50-ий ювілей Кличко підтягувався пів сотні разів. Тепер, коли минуло ще 5 років, вирішив влаштувати собі навіть складніший челендж, пише 24 Канал.

Кличко на перекладині

Відео з підтягуваннями мер мав викласти ще на свій день народження, який був 19 липня. Проте тоді столиця саме оговтувалася від чергової нічної атаки, тому колишній спортсмен вирішив відкласти свою традицію на потім.

Вдала нагода випала якраз на День Незалежності. Віталій Кличко оприлюднив запис і підписав його "Щоб перемагати, ми повинні бути сильними. Україна сильна – своїми людьми, своєю волею, своєю вірою в майбутнє".

Із завданням Кличко впорався – тож тепер доведеться чекати ще 5 років, щоб побачити, як він у свої 60 буде штурмувати перекладину шість десятків разів.

Коли Кличко завершив кар'єру боксера

На професійному ринзі Віталій Кличко провів загалом 47 поєдинків, у яких зазнав лише 2 поразок. 41 із 45 перемог український боксер здобув достроково.

Кличко-старший володів поясами у хевівейті за версіями WBO та WBC.

Останній бій за участі українця відбувся у вересні 2012 року, коли він у Москві розібрався з Махмудом Чарром. На відміну від брата Володимира, який повісив рукавиці на цвях після двох поразок поспіль, Віталій завершив кар'єру на мажорній ноті, маючи на ту мить серію із 13 перемог поспіль.