Известный тренер назвал украинского футболиста, который может стать лучше Холанда

Легендарный украинский тренер Виталий Кварцяный высказался о юном форварде Байера Артеме Степанове. Он прокомментировал ситуацию относительно отказа нападающего играть за сборную Украины U-20 и оценил его потенциал.

Бывший наставник Волыни считает, что 17-летний Степанов может вырасти в звезду мирового футбола. Поэтому надо найти к нему подход и убедить выступать за "сине-желтых".

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Что думает Кварцяный о Степанове

По мнению Виталия Владимировича, у молодого футболиста есть серьезный потенциал. Если же он сможет улучшить свою технику, то будет иметь шансы выйти на уровень Эрлинга Холанда, с которым часто сравнивают украинца из-за внешности и габаритов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport-express.

"Такого игрока отнюдь не надо отпускать. У него интересная манера игры, движения, нацеленность на ворота, работа с мячом. Если он еще улучшит свой дриблинг, то это будет машина. Из того, что я видел, Артем должен стать офигенным футболистом и в перспективе стоить больших денег.

Я Холанда увидел в 17 лет в Зальцбурге и сказал, что это будет топовый футболист. О Степанове я могу сказать то же самое. Трудно сказать, но при правильном подходе Степанов может превзойти Холанда в будущем", – заявил Кварцяный.

Справка. В нынешнем сезоне Артем Степанов дебютировал за основной состав Байера и стал самым молодым украинцем в истории Лиги чемпионов. Он продолжает выступать за команду "аптекарей" U-19, за которых отметился 17 голами в кампании-2024/2025.

Напомним, что 17-летний форвард решил бойкотировать выступления за сборную Украины U-20. Вероятной причиной является конфликт с главным тренером команды, которую возглавляет Дмитрий Михайленко.