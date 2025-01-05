Бомбардир "сине-желтых" стал лучшим хоккеистом Украины 2024 года

Во время новогодних праздников болельщики и специалисты определили лучшего хоккеиста Украины. По итогам голосования победителем стал нападающий и капитан Кременчуга Виталий Лялька.

Виталий Лялька стал победителем голосования среди болельщиков (20 баллов) и разделил 3-4 место во время опроса тренеров (15 баллов). Об этом сообщила на официальном сайте Федерация хоккея Украины, пишет 24 Канал.

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Итоги хоккейного года

28-летний нападающий завершил прошлый сезон со вторым показателем среди бомбардиров национального чемпионата. В составе сборной Украины Виталий был одним из лучших бомбардиров в Олимпийских квалификациях, а также на чемпионате мира (в общей сложности 5 шайб и 7 результативных передач в 11 официальных матчах сборной в 2024 году). Кроме того, Лялька активно занимается волонтерской деятельностью и помогает нашим воинам на передовой.

Виталий Лялька – лучший хоккеист-2024 / фото ФХУ

Второе место по итогам голосования занял голкипер Сокола Богдан Дьяченко. В 2024 году он помог киевлянам завоевать чемпионский титул.

Замкнул тройку призеров 20-летний нападающий одесского Шторма Никита Сидоренко. Он стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата и лучшим молодым игроком. В сентябре 2024 года завоевал с новосозданным Штормом Кубок Украины.

Отметим, что лучший хоккеист 2023 года и капитан сборной Украины Игорь Межейко занял четвертое место. А замкнул пятерку лучших Даниил Трахт.

Таким образом, впервые в истории в тройку лучших попали исключительно хоккеисты из чемпионата Украины.