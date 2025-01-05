Віталій Лялька став переможцем голосування серед уболівальників (20 балів) та розділив 3-4 місце під час опитування тренерів (15 балів). Про це повідомила на офіційному сайті Федерація хокею України, пише 24 Канал.

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Підсумки хокейного року

28-річний нападник завершив минулий сезон з другим показником серед бомбардирів національного чемпіонату. У складі збірної України Віталій був одним з найкращих бомбардирів в Олімпійських кваліфікаціях, а також на чемпіонаті світу (загалом 5 шайб та 7 результативних передач в 11 офіційних матчах збірної у 2024 році). Крім того, Лялька активно займається волонтерською діяльністю та допомагає нашим воїнам на передовій.

Віталій Лялька – найкращий хокеїст-2024 / фото ФХУ

Друге місце за підсумком голосування посів голкіпер Сокола Богдан Дьяченко. У 2024 році він допоміг киянам завоювати чемпіонський титул.

Замкнув трійку призерів 20-річний нападник одеського Шторму Микита Сидоренко. Він став найкращим бомбардиром минулого чемпіонату та найкращим молодим гравцем. У вересні 2024 року здобув із новоствореним Штормом Кубок України.

Зазначимо, що найкращий хокеїст 2023 року та капітан збірної України Ігор Межейко посів четверту сходинку. А замкнув п'ятірку найкращих Даниїл Трахт.

Таким чином, вперше в історії до трійки найкращих потрапили виключно хокеїсти з чемпіонату України.