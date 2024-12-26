На початку листопада у США відбулись президентські вибори. 47-им головою країни був обраний представник Республіканської партії Дональд Трамп.

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Трамп продовжує дивувати

78-річний політик виділяється своїми неординарними та нерідко дивними ідеями. Серед них – включення незалежної країни Канади до складу США в якості 51-го штату.

На цьому Трамп не зупинився та вирішив втрутитися безпосередньо у політичне життя Канади. Майбутній президент США запропонував легендарному хокеїсту Вейну Грецкі стати прем'єр-міністром своєї країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

Я щойно зустрівся з Вейном Грецкі, "Великим", як його називають у хокейних колах. Чому б йому не балотуватися на пост прем’єр-міністра Канади, який скоро стане постом губернатора Канади? Він легко виграє, навіть не потрібно було б вести виборчу кампанію. Він не був зацікавлений, але я вважаю, що канадці повинні започаткувати рух "Задрафтуйте Вейна Грецкі". За цим було би цікаво спостерігати,

– заявив Дональд Трамп.

Раніше політик жартома називав чинного прем'єра Канади "губернатором". При цьому Трамп переконує канадців, що входження їх країни у склад США дозволить зменшити їх податки на 60%.

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Відзначимо, що 63-річний канадець Грецкі є легендою НХЛ. В найкрутішій хокейній лізі світу він пограв з 1979 по 1999 роки за Едмонтон Ойлерс, Лос Анджелес Кінгс, Сент-Луїс Блюз і Нью-Йорк Кінгз.

Саме Вейн є найрезультативнішим гравцем в історії НХЛ. На його рахунку 2857 набраних очок та 894 голи у 1487 матчах. У складі збірної Канади хокеїст відзначився 26 голами у 55-ти матчах.