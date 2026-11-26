Один из лидеров сборной Украины по биатлону откровенно рассказал о нашем отставании от ведущих стран в этом виде спорта. Лидеры имеют явное преимущество.

В четверг, 26 ноября, стартует новый сезон биатлонных соревнований высшего уровня. Самый успешный украинский стреляющий лыжник на Кубке мира 2025/26 в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, почему мы и все остальные уступаем нескольким сборным.

Почему Норвегия и Франция сильнее всех остальных

Причину этого 23-летний биатлонист видит в условиях подготовки спортсменов сильнейших сборных.

Он отметил, что не знает, когда наши молодые спортсмены смогут встать на лыжи и тренироваться в зимнем биатлоне в Украине. А в Норвегии с конца октября готовятся трассы, на которых лежит снег, можно стрелять, кататься на лыжах, заниматься настоящим биатлоном,

– отметил Мандзин.

По словам спортсмена, это приводит к нехватке кадров у нас и создает большой резерв у лидеров.

У них очень высокая конкуренция и очень большой выбор спортсменов. В Украине биатлоном занимаются 100–200 детей, максимум. В Норвегии – десятки тысяч,

– добавил Мандзин.

Отметим, что в последний раз победителем общего зачета Кубка мира среди мужчин становился не представитель Норвегии или Франции целых 20 лет назад. Им был немец Михаэль Грайс в сезоне 2006/07.

Виталий Мандзин 26 ноября выйдет на старт 20-километровой индивидуальной гонки на этапе в Контиолахти.

Он стал одним из 5 представителей Тернопольской области, представляющих Украину в Финляндии.

Расписание первого этапа Кубка мира