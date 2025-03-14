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Sport News 24 Биатлон Украинский биатлонист кардинально сменил прическу после дебютной медали на Кубке мира
14 марта, 19:17
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Украинский биатлонист кардинально сменил прическу после дебютной медали на Кубке мира

Валерия Фургалец
Основні тези
  • Украинский биатлонист Виталий Мандзин сменил прическу, покрасив волосы в розовый цвет после получения дебютной медали на Кубке мира по биатлону.
  • Украина получила первую за 5 лет медаль в мужской эстафете, финишировав третьей в чешском Нове Место.
  • Этап Кубка мира пройдет с 13 по 16 марта в Поклюке.

Украинский биатлонист Виталий Мандзин сменил свою прическу. Это произошло в честь дебютной медали на Кубке мира по биатлону.

В воскресенье, 9 марта, в чешском Нове Место состоялась мужская эстафета. Украина впервые за 5 лет получила медаль, финишировав третьей.

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Мандзин покрасил волосы

После получения дебютной медали Виталий решил покрасить волосы в розовый цвет, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу IBU.

Когда выигрываешь свой первый подиум на Кубке мира и не хочешь быть как все и брить голову, поэтому решаешь покрасить волосы в розовый,
– написали в организации.

Мандзин покрасился в розовый: смотрите видео

Отметим, что с 13 по 16 марта пройдет этап Кубка мира в Поклюке.