14 марта, 19:17
Украинский биатлонист кардинально сменил прическу после дебютной медали на Кубке мира
Основні тези
- Украинский биатлонист Виталий Мандзин сменил прическу, покрасив волосы в розовый цвет после получения дебютной медали на Кубке мира по биатлону.
- Украина получила первую за 5 лет медаль в мужской эстафете, финишировав третьей в чешском Нове Место.
- Этап Кубка мира пройдет с 13 по 16 марта в Поклюке.
Украинский биатлонист Виталий Мандзин сменил свою прическу. Это произошло в честь дебютной медали на Кубке мира по биатлону.
В воскресенье, 9 марта, в чешском Нове Место состоялась мужская эстафета. Украина впервые за 5 лет получила медаль, финишировав третьей.
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Мандзин покрасил волосы
После получения дебютной медали Виталий решил покрасить волосы в розовый цвет, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу IBU.
Когда выигрываешь свой первый подиум на Кубке мира и не хочешь быть как все и брить голову, поэтому решаешь покрасить волосы в розовый,
– написали в организации.
Мандзин покрасился в розовый: смотрите видео
Отметим, что с 13 по 16 марта пройдет этап Кубка мира в Поклюке.