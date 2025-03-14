В воскресенье, 9 марта, в чешском Нове Место состоялась мужская эстафета. Украина впервые за 5 лет получила медаль, финишировав третьей.

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Мандзин покрасил волосы

После получения дебютной медали Виталий решил покрасить волосы в розовый цвет, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу IBU.

Когда выигрываешь свой первый подиум на Кубке мира и не хочешь быть как все и брить голову, поэтому решаешь покрасить волосы в розовый,

– написали в организации.

Мандзин покрасился в розовый: смотрите видео

Отметим, что с 13 по 16 марта пройдет этап Кубка мира в Поклюке.