Мандзин получил свое первое историческое золото на чемпионате Украины по биатлону

В Буковеле продолжается чемпионат Украины по биатлону. После победы Александры Меркушиной в женском спринте на старт вышли мужчины. Главным фаворитом был Виталий Мандзин, который отлично отработал на обоих огневых рубежах и одержал уверенную победу.

Мандзин возглавил протокол уже с первого круга. Он получил свое первое золото на национальном чемпионате, сообщает сайт Биатлона Украины. Как прошли соревнования по мужскому спринту в биатлоне? Серебро в спринте завоевал Александр Пономаренко из Харьковской области, отстав от Мандзина на 35 секунд, а бронзу получил Тарас Лесюк из Тернопольской области с двумя промахами, +37,7 секунд. Результаты мужского спринта в биатлоне / Фото Суспільне Спорт Что известно о Виталии Мандзине? Мандзин прошел традиционный путь от юношеского спорта до взрослого уровня: в 2020 году он представлял Украину на Юношеских Олимпийских играх в Лозанне, где отметился сильным результатом в спринте.

Позже, в сезоне 2024/2025, он стал ключевым спортсменом мужской сборной Украины по биатлону, демонстрируя стабильную форму на Кубке мира, в частности 4-е место в коротком индивидуальном старте и подиум в эстафете.

По данным Суспільне Спорт, в 2026 году Мандзин дебютировал на зимних Олимпийских играх, где в спринте показал один из лучших результатов среди украинцев, а во время третьей смены эстафеты помог команде значительно улучшить позицию на трассе.