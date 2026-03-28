Мандзин получил свое первое историческое золото на чемпионате Украины по биатлону
- Виталий Мандзин завоевал свое первое золото на чемпионате Украины по биатлону в Буковеле.
- Серебро и бронзу в мужском спринте завоевали Александр Пономаренко и Тарас Лесюк соответственно.
В Буковеле продолжается чемпионат Украины по биатлону. После победы Александры Меркушиной в женском спринте на старт вышли мужчины. Главным фаворитом был Виталий Мандзин, который отлично отработал на обоих огневых рубежах и одержал уверенную победу.
Мандзин возглавил протокол уже с первого круга. Он получил свое первое золото на национальном чемпионате, сообщает сайт Биатлона Украины.
Как прошли соревнования по мужскому спринту в биатлоне?
Серебро в спринте завоевал Александр Пономаренко из Харьковской области, отстав от Мандзина на 35 секунд, а бронзу получил Тарас Лесюк из Тернопольской области с двумя промахами, +37,7 секунд.
Результаты мужского спринта в биатлоне / Фото Суспільне Спорт
Что известно о Виталии Мандзине?
- Мандзин прошел традиционный путь от юношеского спорта до взрослого уровня: в 2020 году он представлял Украину на Юношеских Олимпийских играх в Лозанне, где отметился сильным результатом в спринте.
- Позже, в сезоне 2024/2025, он стал ключевым спортсменом мужской сборной Украины по биатлону, демонстрируя стабильную форму на Кубке мира, в частности 4-е место в коротком индивидуальном старте и подиум в эстафете.
По данным Суспільне Спорт, в 2026 году Мандзин дебютировал на зимних Олимпийских играх, где в спринте показал один из лучших результатов среди украинцев, а во время третьей смены эстафеты помог команде значительно улучшить позицию на трассе.