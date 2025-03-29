Миколенко может пропустить мерсисайдское дерби в АПЛ: когда вернется украинец

Сборная Украины в конце марта сыграла двухматчевое противостояние с Бельгией в плей-офф Лиги наций сезона-2024/2025. Виталий Миколенко в одной из встреч получил повреждение.

Таким образом оборонец Эвертона выбыл на некоторое время из-за полученной травмы бедра. Миколенко рискует пропустить мерсисайдское дерби против Ливерпуля, сообщает 24 канал со ссылкой на LiverpoolWorld.

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Срок восстановления Миколенко

Стало известно, что Виталий Миколенко может вернуться на поле на матч 30-го тура Английской Премьер-лиги-2024/2025 – 2 апреля. Эвертон будет встречаться в дерби против Ливерпуля.

Однако участие Миколенко в мерсисайдском дерби под вопросом. Возможно, тренерский штаб решит приберечь украинского защитника до полного восстановления от травмы.

К слову. Виталий Миколенко перешел в Эвертон зимой 2022 года. Контракт украинского защитника с "ирисками" расчетный

Отметим, что в текущей кампании Виталий Миколенко сыграл в 29 матчах за Эвертон в официальных турнирах. На счету украинского защитника 2 результативные передачи.

Ранее стало известно, что Виталий Миколенко может сменить клубную прописку летом этого года. Украинским защитником "ирисок" заинтересовался лондонский Тоттенхэм.