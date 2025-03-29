Таким чином оборонець Евертона вибув на деякий час через отриману травму стегна. Миколенко ризикує пропустити мерсисайдське дербі проти Ліверпуля, повідомляє 24 канал із посиланням на LiverpoolWorld.

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Термін відновлення Миколенка

Стало відомо, що Віталій Миколенко може повернутись на поле на матч 30-го туру Англійської Прем'єр-ліги-2024/2025 – 2 квітня. Евертон зустрічатиметься у дербі проти Ліверпуля.

Проте участь Миколенка у мерсисайдському дербі під питанням. Можливо, тренерський штаб вирішить приберегти українського оборонця до повного відновлення від травми.

До слова. Віталій Миколенко перейшов у Евертон взимку 2022 року. Контракт українського захисника з "ірисками" розраховний

Зазначимо, що у поточній кампанії Віталій Миколенко зіграв у 29 матчах за Евертон в офіційних турнірах. На рахунку українського захисника 2 результативні передачі.

Раніше стало відомо, що Віталій Миколенко може змінити клубну прописку влітку цього року. Українським захисником "ірисок" зацікавився лондонський Тоттенхем.