Українським футболістом цікавиться інший англійський клуб. Вихованець київського Динамо потрапив у шорт-лист Тоттенгема, який улітку хоче підсилити лівий фланг оборони, повідомляє 24 Канал із посиланням на Yardbarker.

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Миколенко один з трьох кандидатів

Головним кандидатом для керівництва "шпор" на цю позицію є Раян Аїт-Нурі з Вулвергемптона. За нього Тоттенгем готовий запропонувати 35 мільйонів євро.

Якщо ж ця угода не відбудеться, то лондонський клуб має два альтернативні варіанти. Окрім Віталія Миколенка "шпори" ще розглядають можливість підписання Мігеля Гутьєрреса, який виступає в іспанській Жироні та є одноклубником Віктора Циганкова.

Зазначимо, що раніше була інформація про інтерес Тоттенгема до ще двох гравців збірної України. Увагу лондонців привертають Георгій Судаков та Ілля Забарний.

До слова. В нинішньому сезоні Віталій Миколенко провів 29 матчів у складі "ірисок". У них він відзначився двома асистами.

Нагадаємо, що тренер українського захисника Евертона став найкращим в АПЛ у лютому. Ця нагорода стала 11-ю для Девіда Моєса в кар'єрі й за цим показником він увійшов у топ-3 в історії ліги.