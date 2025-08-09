В субботу, 9 августа, в Ливерпуле состоялся товарищеский матч между командами Эвертон и Рома. В стартовых составах обеих команд вышли игроки сборной Украины Виталий Миколенко и Артем Довбик.

На 12-й минуте матча против Ромы травмировался защитник "ирисок" Виталий Миколенко. Украинец, вероятно, повредил приводящую мышцу, пишет 24 Канал.

Какую травму получил Миколенко?

Виталий просигнализировал тренерской скамье о травме и попросил замену. 26-летний футболист покинул поле прихрамывая.

Видео травмы Миколенко

Если диагноз подтвердится, то Миколенко может пропустить от двух до трех недель. В таком случае он не сыграет на старте чемпионата АПЛ. В первом матче Эвертон сыграет на выезде против Лидса. Поединок состоится 18 августа.

Относительно спарринга Эвертон – Рома, то победу в матче одержали подопечные Джан Пьеро Гасперини. Единственный гол на 70-й минуте забил Матиас Суле.

Артем Довбик отыграл 80 минут, но результативными действиями не отметился и был заменен на Эвана Фергюсона.

