Миколенко получил травму перед стартом сезона в АПЛ: видео момента
- Виталий Миколенко получил травму приводящей мышцы во время товарищеского матча между Эвертоном и Ромой, что может привести к пропуску старта АПЛ.
- Матч завершился победой Ромы со счетом 1:0, единственный гол забил Матиас Суле на 70-й минуте.
В субботу, 9 августа, в Ливерпуле состоялся товарищеский матч между командами Эвертон и Рома. В стартовых составах обеих команд вышли игроки сборной Украины Виталий Миколенко и Артем Довбик.
На 12-й минуте матча против Ромы травмировался защитник "ирисок" Виталий Миколенко. Украинец, вероятно, повредил приводящую мышцу, пишет 24 Канал.
Какую травму получил Миколенко?
Виталий просигнализировал тренерской скамье о травме и попросил замену. 26-летний футболист покинул поле прихрамывая.
Видео травмы Миколенко
Если диагноз подтвердится, то Миколенко может пропустить от двух до трех недель. В таком случае он не сыграет на старте чемпионата АПЛ. В первом матче Эвертон сыграет на выезде против Лидса. Поединок состоится 18 августа.
Относительно спарринга Эвертон – Рома, то победу в матче одержали подопечные Джан Пьеро Гасперини. Единственный гол на 70-й минуте забил Матиас Суле.
Артем Довбик отыграл 80 минут, но результативными действиями не отметился и был заменен на Эвана Фергюсона.
