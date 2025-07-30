Украинские звезды спорта зарабатывают не меньше, чем атлеты из Европы, США и других стран. Стало известно, кто из отечественных спортсменов попал в рейтинг Forbes, сообщает 24 канал.

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Какие места у украинских спортсменов в Forbes?

Первое место в топ 50 спортсменов-миллионеров от Forbes за Криштиану Роналду. Португальский футболист за год имеет общую прибыль в размере 275 миллионов долларов. Второе место у баскетболиста Стефена Карри – 156 миллионов долларов.

Третья позиция за боксером Тайсоном Фьюри – 146 миллионов долларов. Украинские атлеты не попали в первую десятку спортсменов-миллионеров от Forbes.

Только Александр Усик попал в топ 50 спортсменов-миллионеров года от Forbes из всех украинских атлетов. Боксер заработал 101 миллион долларов, из которых 1 миллион вне ринга (рекламные контракты).

Однако это не окончательная цифра, ведь Forbes еще не учел средства, которые Александр Усик заработал за реванш против Даниэля Дюбуа, который недавно состоялся в Великобритании.

К слову. Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинский боксер нокаутировал британца в пятом раунде и вернул статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Вне топ-50 спортсменов-миллионеров среди украинцев оказались такие футболисты, как Александр Зинченко, Михаил Мудрик, Анатолий Трубин, Артем Довбик, Андрей Лунин и Виталий Миколенко. А также теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк.

Ранее сообщали о том, что Александр Усик узнал свое место в обновленном рейтинге P4P от журнала The Ring. Украинский боксер сохраняет позицию в первой тройке.