Авторитетное издание The Ring обнародовало новый рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. В первой десятке pound-for-pound произошли некоторые изменения, сообщает 24 канал.

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Как изменился рейтинг P4P?

После победы над Даниэлем Дюбуа Александр Усик остался на первом месте в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории. Вторую позицию в P4P занимает Наоя Иноуэ – абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе.

Третья строчка остается за Теренсом Кроуфордом. А Джесси Родригес обошел Джунто Накатани из Японии и поднялся на шестое место в рейтинге pound-for-pound.

  • 1. Александр Усик (Украина).
  • 2. Наоя Иноуэ (Япония).
  • 3. Теренс Кроуфорд (США).
  • 4. Дмитрий Бивол.
  • 5. Артур Бетербиев (Канада).
  • 6. Джесси Родригес (США).
  • 7. Джунто Накатани (Япония).
  • 8. Сауль Альварес (Мексика).
  • 9. Кенширо Терадзи (Япония).
  • 10. Шакур Стивенсон (США).

Напомним, что Александр Усик долгое время удерживает лидерство в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории от The Ring. Первое место украинский чемпион занял после победы над Тайсоном Фьюри в мае 2024 года.

Ранее сообщали о том, что Александр Усик вернулся в Украину после победы над Даниэлем Дюбуа. Абсолютного чемпиона мира радостно встречали пограничники.