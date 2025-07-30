Авторитетне видання The Ring оприлюднило новий рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. У першій десятці pound-for-pound відбулись деякі зміни, повідомляє 24 канал.

Читайте також Останній бій у кар'єрі Усика: коли відбудеться поєдинок та хто стане суперником

Як змінився рейтинг P4P?

Після перемоги над Даніелем Дюбуа Олександр Усик залишився на першому місці у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Другу позицію у P4P посідає Наоя Іноуе – абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі.

Третя сходинка залишається за Теренсом Кроуфордом. А Джессі Родрігес обійшов Джунто Накатані з Японії та піднявся на шосте місце у рейтингу pound-for-pound.

  • 1. Олександр Усик (Україна).
  • 2. Наоя Іноуе (Японія).
  • 3. Теренс Кроуфорд (США).
  • 4. Дмитро Бівол.
  • 5. Артур Бетербієв (Канада).
  • 6. Джессі Родрігес (США).
  • 7. Джунто Накатані (Японія).
  • 8. Сауль Альварес (Мексика).
  • 9. Кеншіро Тераджі (Японія).
  • 10. Шакур Стівенсон (США).

Нагадаємо, що Олександр Усик довгий час утримує лідерство у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії від The Ring. Перше місце український чемпіон зайняв після перемоги над Тайсоном Ф'юрі у травні 2024 року.

Раніше повідомляли про те, що Олександр Усик повернувся в Україну після перемоги над Даніелем Дюбуа. Абсолютного чемпіона світу радісно зустрічали прикордонники.