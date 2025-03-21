Миколенко впервые стал отцом: милое видео
- Виталий и Виктория Миколенко стали родителями дочери месяц назад.
- Пара поженилась в феврале 2024 года и поделилась новостью о беременности в конце того же года.
- Виктория опубликовала милое видео с новорожденной дочкой в соцсетях.
- Виталий и Виктория познакомились через сестру девушки, общались онлайн до встречи в Киеве.
Украинский футболист Виталий Миколенко впервые стал отцом. Супруги поделились милым видео с доченькой.
В конце декабря 2024 года Виталий и Виктория Миколенко сообщили поклонникам приятную новость. Пара рассказала, что ожидает пополнения.
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Миколенко стал отцом
Жена Виталия, Виктория, поделилась в соцсетях милым видео, пишет 24 канал со ссылкой на соцсети девушки.
Новоиспеченные родители сначала не объявляли о рождении дочери, однако сейчас сообщили, что они ровно месяц назад стали родителями.
Младенец Миколенко: смотрите видео
Справка. Виталий и Виктория Миколенко стали супругами в феврале 2024 года.
Отметим, что Виталия и Викторию познакомили сестры девушки. Он ее увидел и нашел в соцсетях, потом они полгода общались, а начали встречаться, как она из Крыма переехала в Киев.