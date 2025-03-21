Наприкінці грудня 2024 року Віталій та Вікторія Миколенки повідомили шанувальникам приємну новину. Пара розповіла, що очікує на поповнення.

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Миколенко став батьком

Дружина Віталія, Вікторія, поділилася у соцмережах милим відео, пише 24 канал з посиланням на соцмережі дівчини.

Новоспечені батьки спочатку не оголошували про народження доньки, однак наразі повідомили, що вони рівно місяць тому стали батьками.

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Довідка. Віталій та Вікторія Миколенки стали подружжям у лютому 2024 року.

Відзначимо, що Віталія та Вікторію познайомили сестри дівчини. Він її побачив і знайшов у соцмережах, потім вони півроку спілкувалися, а почали зустрічатися, як вона з Криму переїхала до Києва.