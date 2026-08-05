Украинский тренер устроил скандал из-за штрафа за использование русского языка

Бывший футболист и тренер Вячеслав Богоделов заявил, что получил штраф за использование русского языка во время тренировки. Его пост в соцсетях вызвал бурные споры.

Публикация Богоделова быстро распространилась в сети и вызвала волну комментариев. Часть пользователей высказалась в поддержку соблюдения языкового законодательства, тогда как сам тренер резко раскритиковал наложенное взыскание, сообщает 24 Канал.

Штраф за русский язык

Вячеслав Богоделов сообщил в фейсбуке, что после тренировки получил штраф в размере 11 426 гривен за использование русского языка. К своему посту он добавил фотографию документа и выразил возмущение ситуацией.

По словам тренера, он десятилетиями общался на русском языке и не понимает, почему это стало основанием для наказания именно сейчас. Также Богоделов заявил, что поддерживает только "чистый украинский язык", добавив, что, по его мнению, слышал его только в Ирландии и Канаде.

Отдельно он подчеркнул, что во время поездок в Запорожский регион украинские военные якобы не обращали внимания на то, на каком языке он общался. По его убеждению, человек, говорящий по-русски, не является автоматически предателем.

Позже в комментарии к своему посту Богоделов написал: "Круто – услышать кучу взрывов, а завтра утром идти выплачивать государству деньги".

Реакция сети и что известно о тренере

После публикации под постом развернулась оживленная дискуссия. Многие пользователи подчеркнули, что тренер, работающий с детьми, должен соблюдать требования действующего законодательства относительно использования государственного языка.

Один из комментаторов отметил, что дома каждый может общаться на любом языке, однако во время работы с детьми необходимо использовать украинский. По мнению пользователей, тренер должен быть примером для своих воспитанников.

Вячеслав Богоделов – уроженец Киева и бывший вратарь. В разные годы он выступал за тернопольскую "Ниву", "Полиграфтехнику", донецкий "Металлург", "Ворсклу", "Металлист" и "Полесье". После завершения карьеры работал тренером в киевском "Динамо", а также в юношеских сборных Украины. Сейчас он возглавляет и работает тренером в собственной частной академии Evolution Football Academy.