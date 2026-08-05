Публікація Богодєлова швидко розійшлася мережею та спричинила хвилю коментарів. Частина користувачів підтримала дотримання мовного законодавства, тоді як сам тренер різко розкритикував накладене стягнення, передає 24 Канал.

Штраф через російську мову

В'ячеслав Богодєлов повідомив у фейсбуці, що після тренування отримав штраф у розмірі 11 426 гривень за використання російської мови. До свого допису він додав фотографію документа та висловив обурення ситуацією.

За словами тренера, він десятиліттями спілкувався російською мовою і не розуміє, чому це стало підставою для покарання саме зараз. Також Богодєлов заявив, що підтримує лише "чисту українську мову", додавши, що, на його думку, чув її лише в Ірландії та Канаді.

Окремо він наголосив, що під час поїздок на Запорізький напрямок українські військові нібито не звертали уваги на те, якою мовою він спілкувався. На його переконання, людина, яка розмовляє російською, не є автоматично зрадником.

Пізніше у коментарі до власного допису Богодєлов написав: "Класно, почути купу вибухів, і завтра зранку йти виплачувати державі гроші".

Реакція мережі та що відомо про тренера

Після публікації під дописом розгорнулася жвава дискусія. Чимало користувачів наголосили, що тренер, який працює з дітьми, повинен дотримуватися вимог чинного законодавства щодо використання державної мови.

Один із коментаторів зазначив, що вдома кожен може спілкуватися будь-якою мовою, однак під час роботи з дітьми необхідно використовувати українську. На думку користувачів, наставник має бути прикладом для своїх вихованців.

В'ячеслав Богодєлов є уродженцем Києва та колишнім воротарем. У різні роки він виступав за тернопільську Ниву, Поліграфтехніку, донецький Металург, Ворсклу, Металіст і Полісся. Після завершення кар'єри працював тренером у київському Динамо, а також у юнацьких збірних України. Нині він очолює та працює тренером у власній приватній академії Evolution Football Academy.