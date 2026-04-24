Рекордсмен сборной, который играл в России: что известно о новом "Холостяке" Вячеславе Кравцове

Главный героем популярного реалити-шоу "Холостяк" станет известный украинский баскетболист Вячеслав Кравцов. Карьера игрока была полна неожиданных поворотов.

Кравцов успел попробовать свои силы не только в NBA, но и достаточно экзотических чемпионатах – например, Тайваня, Японии, Китая и Индонезии. 24 Канал рассказывает о спортивных достижениях нового главного холостяка страны.

Где начинал свои выступления Вячеслав Кравцов?

Кравцов родился в Одессе, но профессиональную карьеру начинал в БК Киев, с которым получил титул чемпиона Украины. В 2009 году пытался попасть в NBA, приняв участие в драфте, но не был выбран, поэтому вернулся в украинскую столицу.

Впоследствии центровой снова пробовал свои силы в США, но вынужден был задержаться в Украине еще на два сезона, уже в составе Донецка. А в 2012-м наконец осуществилась мечта игрока – он подписал контракт в NBA.

За кого Кравцов играл в Америке?

Как сообщил сайт NBA, Детройт Пистонс решили взять украинца свободным агентом. Он стал первым игроком команды, не выбранным на драфте, которому удалось сделать в матче дабл-дабл.

После одного сезона Кравцова обменяли в Милвоки Бакс, но там он не задержался – сразу же принял участие в еще одном обмене и оказался в Финикс Санз.

Почему Кравцов перешел в Россию?

После непродолжительного вояжа в Китай украинец в 2015 году неожиданно присоединился к московскому ЦСКА, которым искал замену травмированному Джоэлу Фриланду. Переход произошел уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, поэтому вызвал в Украине негативную реакцию болельщиков.



Вячеслав Кравцов в составе российского ЦСКА / фото клуба

Где Кравцов играл после России?

Вернуться в Америку уже не получалось, поэтому в карьере центрового начался европейский этап. Он немало поиграл в Испании и Турции: был в составе Сарагосы, Валенсии, Эскишехира, Бургоса, Фуэнлабрады, Менорки.

В 2020 году вернулся в украинскую Суперлигу, но с началом полномасштабного вторжения снова стал легионером. Последним клубом Кравцова стало Борнео в индонезийской лиге.

Чем отличился Кравцов в сборной Украины?

Центровой защищал цвета национальной сборной на протяжении почти 20 лет. Помог команде в 2014 году выступить на своем дебютном чемпионате мира FIBA.

По данным Википедии, Кравцов является абсолютным лидером сборной Украины как по количеству сыгранных матчей – 86, так и по набранным очкам – 630.