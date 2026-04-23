Международная федерация этого вида спорта FIBA решила, что можно вернуть молодежные команды из страны-агрессора и ее сателлита в соревнования 3х3, пишет пропагандистское СМИ ТАСС.
Что решили в FIBA об участии россиян в международном баскетболе?
Баскетбол 3 на 3 является олимпийской дисциплиной, поэтому FIBA использовала директиву Международного олимпийского комитета, которая предусматривает отмену санкций против россиян и белорусов в юношеских соревнованиях.
Руководители мирового баскетбола решили, что сборные России и Беларуси U-21 смогут принять участие в конференция Юношеской лиги наций 3 на 3. Эти соревнования будут проходить в Китае и Малайзии.
К счастью, возвращение представителей страны-агрессора и ее приспешников все же не будет полноценным. На юношеском чемпионате Европы 2026 года россиян быть не должно, а санкции будут сохраняться по крайней мере до следующего заседания исполнительного комитета FIBA.
В каких еще видах спорта россиян вернули к международным соревнованиям?
- Одно из самых громких решений последних недель – полное восстановление прав россиян в водных видах спорта, которое было согласовано организацией World Aquatics, ответственной за контроль в прыжках в воду, плавании в бассейне, водном поло, плавании на открытой воде и синхронном плавании.
- В дзюдо россиян и белорусов также восстановили в правах, позволив соревноваться под флагом и с национальным гимном – на чемпионате Европы в Тбилиси публика освистала представителя страны-агрессора на церемонии награждения.