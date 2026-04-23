Міжнародна федерація цього виду спорту FIBA вирішила, що можна повернути молодіжні команди з країни-агресора та її сателіта у змагання 3х3, пише пропагандистське ЗМІ ТАСС.
Що вирішили у FIBA про участь росіян у міжнародному баскетболі?
Баскетбол 3 на 3 є олімпійською дисципліною, тому FIBA використала директиву Міжнародного олімпійського комітету, яка передбачає скасування санкцій проти росіян та білорусів у юнацьких змаганнях.
Керівники світового баскетболу вирішили, що збірні Росії та Білорусі U-21 зможуть взяти участь у конференціях Юнацької ліги націй 3 на 3. Ці змагання відбуватимуться у Китаї та Малайзії.
На щастя, повернення представників країни-агресора та її поплічників все ж не буде повноцінним. На юнацькому чемпіонаті Європи 2026 року росіян бути не повинно, а санкції зберігатимуться принаймні до наступного засідання виконавчого комітету FIBA.
У яких ще видах спорту росіян повернули до міжнародних змагань?
- Одне з найгучніших рішень останніх тижнів – повне відновлення прав росіян у водних видах спорту, яке було погоджено організацією World Aquatics, відповідальною за контроль у стрибках у воду, плаванні в басейні, водному поло, плаванні на відкритій воді та синхронному плаванні.
- У дзюдо росіян та білорусів також відновили в правах, дозволивши змагатися під прапором і з національним гімном – на чемпіонаті Європи у Тбілісі публіка засвистала представника країни-агресора на церемонії нагородження.