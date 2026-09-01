"Может не спать": легенда Динамо рассказал, что будет с сыном Суркиса после провального матча

Матч в Каменце-Подольском стал настоящим кошмаром для Динамо. Киевляне неожиданно уступили Буковине со счетом 0:3, а два пропущенных мяча напрямую связаны с промахами Вячеслава Суркиса.

Легенда Динамо Йожеф Сабо эксклюзивно для 24 Канала прокомментировал роковые ошибки молодого вратаря в матче против Буковины. Ветеран считает, что 20-летнему футболисту сейчас нужна серьезная психологическая поддержка.

Сабо призвал не уничтожать вратаря критикой

Сабо подчеркнул, что для Суркиса такой матч может иметь серьезные психологические последствия. По словам легенды Динамо, после подобного провала молодому футболисту особенно важно почувствовать поддержку.

Это очень серьезный удар для молодого вратаря. Рядом с парнем должен быть человек, который его поддержит. Он получил большую психологическую травму, из-за которой может не спать. Придется ждать не один год, пока он выйдет на должный уровень,

– сказал Сабо.

После второго пропущенного гола Суркис сам попросил замену. В то же время в соцсетях вратарь сразу же подвергся волне критики со стороны болельщиков, которые обвинили его в провальном выступлении.

Проблема с вратарями в Динамо

Сабо также обратил внимание на кадровую проблему киевского клуба. Суркис получил шанс в стартовом составе из-за травмы основного голкипера Руслана Нещерета, однако теперь Динамо оказалось в крайне неприятной ситуации.

Я не понимаю, как Динамо осталось без вратарей. Нужно было думать заранее. Почему Реал Мадрид не отпускает нашего Лунина и продолжает платить ему зарплату? Потому что даже на скамейке запасных в хорошем клубе должен быть надежный вратарь,

– отметил Сабо.

Вячеслав Суркис – сын Григория Суркиса, брата президента Динамо Игоря Суркиса. Молодой вратарь начал сезон в стартовом составе команды именно из-за травмы Нещерета. В матче против Буковины на поле вышел номинально третий голкипер команды – Илья Ольховый.

Напомним, ранее Йожеф Сабо назвал тренера Динамо Игоря Костюка "безхарактерным ".