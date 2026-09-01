Динамо переживает непростой период, а последние результаты команды вызывают все больше вопросов у болельщиков и экспертов. Свое мнение о ситуации в киевском клубе эксклюзивно для 24 Канала высказал Йожеф Сабо, который фактически не оставил камня на камне от работы тренерского штаба.

Что сказал Сабо об игре Динамо

Легенда Динамо признался, что не ожидал такого выступления от столичного клуба. По его мнению, поражения от таких соперников, как Буковина, свидетельствуют о серьезных проблемах команды.

Такого я не ожидал. Динамо нет, все. Если уж такие команды их обыгрывают… Есть вопросы к руководству клуба, к тренерам,

– заявил Сабо.

Отдельно он остановился на решении тренерского штаба доверить место в воротах Вячеславу Суркису. По мнению бывшего наставника, голкиперу еще необходимо набираться опыта, хотя ответственность за неудачный результат нельзя возлагать только на него.

Впрочем, больше всего досталось Игорю Костюку. Сабо убежден, что нынешний тренер не обладает необходимыми качествами для работы с основной командой Динамо.

Костюк – бесхарактерный человек. Если у человека нет характера, то это уже не изменишь. Ну, слабый он тренер. Я критикую не его, а его работу – он не способен работать с первой командой,

– резко высказался Сабо.

Легенда клуба вынес вердикт динамовцам

По словам Сабо, проблема Динамо гораздо глубже, чем тренерский вопрос или ошибки отдельных футболистов.

У Динамо нет средней линии. С такими футболистами разве можно что-то выиграть?

– задал риторический вопрос легендарный специалист.

Также Сабо обратил внимание на финансовые возможности киевского клуба и поиск потенциальной замены Костюку.

У клуба нет денег, чтобы пригласить качественного тренера. К тому же не все захотят ехать в страну, где идет война,

– подытожил Сабо.

Напомним, в прошлом туре УПЛ Динамо уступило Буковине со счетом 3:0.