Динамо переживає непростий період, а останні результати команди викликають дедалі більше запитань у вболівальників та експертів. Свою думку щодо ситуації в київському клубі ексклюзивно для 24 Каналу висловив Йожеф Сабо, який фактично не залишив каменя на камені від роботи тренерського штабу.

Що сказав Сабо про гру Динамо

Легенда Динамо зізнався, що не очікував такого виступу від столичного клубу. На його думку, поразки від суперників на кшталт Буковини свідчать про серйозні проблеми команди.

Такого я не чекав. Немає Динамо, все. Якщо вже такі команди їх обігрують… Є питання до керівництва клубу, до тренерів,

– заявив Сабо.

Окремо він зупинився на рішенні тренерського штабу довірити місце у воротах В'ячеславу Суркісу. На думку колишнього наставника, голкіперу ще необхідно набиратися досвіду, хоча відповідальність за невдалий результат не можна покладати лише на нього.

Втім, найбільше дісталося Ігорю Костюку. Сабо переконаний, що нинішній тренер не має необхідних якостей для роботи з основною командою Динамо.

Костюк – безхарактерний чоловік. Якщо в людини немає характеру, то це вже не зміниш. Ну слабенький він тренер. Я не його критикую, а його роботу – він не здатен працювати з першою командою,

– різко висловився Сабо.

Легенда клубу виніс вердикт динамівцям

За словами Сабо, проблема Динамо значно глибша за тренерське питання чи помилки окремих футболістів.

У Динамо немає середньої лінії. З такими футболістами хіба можна щось виграти?

– поставив риторичне запитання легендарний фахівець.

Також Сабо звернув увагу на фінансові можливості київського клубу та пошук потенційної заміни Костюку.

У клубі немає грошей, щоб запросити якісного тренера. До того ж не всі захочуть їхати у країну, в якій йде війна,

– підсумував Сабо.

Нагадаємо, у минулому турі УПЛ Динамо поступилося Буковині з рахунком 3:0.