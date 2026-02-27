Суркис сыграл за Динамо – тренеру пришлось снимать вратаря, а дочь пережила страшный сон
- В матче Динамо – Эпицентр 20-летний Вячеслав Суркис дебютировал в основной команде, заменив основного вратаря на 81-й минуте, что вызвало шуточные комментарии, в частности от дочери Игоря Суркиса, Яны.
- Динамо уверенно победило со счетом 4:0, а в турнирной таблице УПЛ находится на 4 месте с 32 очками, готовясь к четвертьфиналу Кубка Украины против Ингульца.
Дебют 20-летнего Вячеслава Суркиса в основной команде Динамо вызвал неожиданную реакцию в семье президента клуба. Дочь Игоря Суркиса пошутила о "страшном сне" болельщиков.
В матче 18-го тура УПЛ между Динамо и Эпицентром тренер хозяев Игорь Костюк решил провести необычную замену, выпустив голкипера Суркиса-младшего. Это произошло на 81-й минуте игры, завершившейся победой Динамо 4:0, сообщает 24 Канал.
Как на замену отреагировала дочь Игоря Суркиса?
В день своего 20-летия Вячеслав Суркис впервые сыграл за первую команду киевского клуба, выйдя на замену вместо основного вратаря Руслана Нещерета. Такой шаг тренерского штаба стал предметом шуток и комментариев в футбольной среде.
Дочь президента Динамо Игоря Суркиса, Яна Суркис, которая также является женой защитника Кристиана Биловара, в своем телеграмме отреагировала на произошедшее.
Это же страшный сон болельщиков – сын и зять на одном поле,
– написала дочь президента клуба.
Она добавила, что радуется за брата, зная, сколько он работал для этого шанса.
Как прошел матч Динамо – Эпицентр?
Игра 18-го тура УПЛ для Динамо выдалась результативной: киевляне одержали уверенную победу со счетом 4:0.
Открыл счет Владимир Бражко с пенальти, после чего дубль оформил Матвей Пономаренко. Точку в игре поставил Андрей Ярмоленко, отличившись забитым мячом после выхода на замену.
Динамо в этом сезоне
- Клуб из столицы Украины проведет весеннюю часть сезона без еврокубков, ведь киевляне вылетели из Лиги конференций.
- В турнирной таблице УПЛ "бело-синие" находятся на 4 месте, имея в своем активе 32 очка. Также Динамо будет иметь возможность побороться за Кубок Украины. В начале марта подопечные Игоря Костюка сыграют в четвертьфинале турнира против Ингульца.
- Бывший тренер динамовцев Йожеф Сабо ранее заявил, что максимум киевлян в этом сезоне УПЛ – 3 или 4 место.