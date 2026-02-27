Суркис сыграл за Динамо – тренеру пришлось снимать вратаря, а дочь пережила страшный сон

Дебют 20-летнего Вячеслава Суркиса в основной команде Динамо вызвал неожиданную реакцию в семье президента клуба. Дочь Игоря Суркиса пошутила о "страшном сне" болельщиков.

В матче 18-го тура УПЛ между Динамо и Эпицентром тренер хозяев Игорь Костюк решил провести необычную замену, выпустив голкипера Суркиса-младшего. Это произошло на 81-й минуте игры, завершившейся победой Динамо 4:0, сообщает 24 Канал.

Как на замену отреагировала дочь Игоря Суркиса?

В день своего 20-летия Вячеслав Суркис впервые сыграл за первую команду киевского клуба, выйдя на замену вместо основного вратаря Руслана Нещерета. Такой шаг тренерского штаба стал предметом шуток и комментариев в футбольной среде.

Дочь президента Динамо Игоря Суркиса, Яна Суркис, которая также является женой защитника Кристиана Биловара, в своем телеграмме отреагировала на произошедшее.

Это же страшный сон болельщиков – сын и зять на одном поле,

– написала дочь президента клуба.

Она добавила, что радуется за брата, зная, сколько он работал для этого шанса.

Как прошел матч Динамо – Эпицентр?

Игра 18-го тура УПЛ для Динамо выдалась результативной: киевляне одержали уверенную победу со счетом 4:0.

Открыл счет Владимир Бражко с пенальти, после чего дубль оформил Матвей Пономаренко. Точку в игре поставил Андрей Ярмоленко, отличившись забитым мячом после выхода на замену.

