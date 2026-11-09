"Целуй эмблему": Суркис эффектно поставил на место хейтершу во время матча Динамо

Вратарь Динамо Вячеслав Суркис вступил в словесную перепалку с болельщицей во время матча с Шахтером. Вратарь не смог сдержаться после того, как на табло появился победный счет.

Молодежные команды киевского Динамо и донецкого Шахтера сошлись в очном противостоянии в рамках УПЛ-2. Поединок завершился в пользу киевлян, а одним из самых ярких эпизодов встречи стала реакция вратаря на провокации с трибун, сообщает dynamokyiv.tsm в инстаграме.

Суркис ответил болельщице после третьего гола Динамо

Во время матча Вячеслав Суркис оказался под прицелом одной из болельщиц, находившейся на стадионе. Девушка оскорбляла голкипера, пытаясь вывести его из равновесия.

Сначала вратарь не обращал внимания на выкрики с трибун и продолжал сосредотачиваться на игре. Однако после того, как Динамо увеличило свое преимущество до двух мячей и счет стал 3:1, Суркис решил ответить.

На последних минутах встречи вратарь громко обратился к своей хейтерше с трибун:

Целуй эмблему, малышка,

– крикнул Суркис.

Динамо догнало Шахтер в турнирной таблице

Победа над принципиальным соперником позволила молодежной команде Динамо улучшить свое положение в турнирной таблице УПЛ-2.

После 12-го тура киевляне имеют в своем активе 27 очков. Столько же на данный момент набрал и Шахтер, однако у донецкой команды есть преимущество в виде одного матча в запасе.

Напомним, в молодежной команде Динамо возрождает свою карьеру нападающий Владислав Супряга. Он дважды забил Шахтеру и возглавил гонку бомбардиров УПЛ-2 – на счету нападающего 9 голов.