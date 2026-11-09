"Цілуй емблему": Суркіс ефектно поставив на місце хейтерку під час матчу Динамо

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Молодіжні команди київського Динамо та донецького Шахтаря зійшлися в очному протистоянні в межах УПЛ-2. Поєдинок завершився на користь киян, а одним із найяскравіших епізодів зустрічі стала реакція воротаря на провокації з трибун, повідомляє dynamokyiv.tsm в інстаграмі.

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Суркіс відповів уболівальниці після третього гола Динамо

Під час матчу В'ячеслав Суркіс опинився під прицілом однієї з уболівальниць, яка перебувала на стадіоні. Дівчина ображала голкіпера, намагаючись вивести його з рівноваги.

Спочатку воротар не звертав уваги на вигуки з трибун і продовжував зосереджуватися на грі. Однак після того, як Динамо довело свою перевагу до двох м’ячів і рахунок став 3:1, Суркіс вирішив відповісти.

На останніх хвилинах зустрічі голкіпер гучно звернувся до своєї хейтерки з трибун:

Цілуй емблему, малишка– крикнув Суркіс.

Динамо наздогнало Шахтар у турнірній таблиці

Перемога над принциповим суперником дозволила молодіжній команді Динамо покращити своє становище в турнірній таблиці УПЛ-2.

Після 12-го туру кияни мають у своєму активі 27 очок. Стільки ж наразі набрав і Шахтар, однак у донецької команди є перевага у вигляді одного матчу в запасі.

Нагадаємо, у молодіжній команді Динамо реанімує свою кар'єру нападник Владислав Супряга. Він двічі забив Шахтарю і очолив бомбардирську гонку УПЛ-2 – на рахунку форварда 9 голів.