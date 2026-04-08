Сделал карьеру на телевидении, умер в 45 лет: что известно о боксере Вячеславе Узелкове

8 апреля свой 47-ый день рождения мог бы отмечать известный украинский боксер Вячеслав Узелков. Уроженец Винницы имел яркую спортивную карьеру и нашел себя в шоу-бизнесе, но его жизнь оборвалась слишком рано.

24 Канал предлагает вместе взглянуть, чем запомнился Узелков в ринге и вне его.

Как Вячеслав Узелков сделал себе имя в боксе?

Любительская карьера Вячеслава в целом была достаточно успешной: он выступал в категории до 91 килограмма и смог получить бронзу чемпионата мира, а также стать серебряным призером европейского первенства.

В 2004 году Узелков перешел в профессионалы, дебютировав избиением россиянина Сулеймана Джерилова. Путь украинца к первому титульному бою был долгим, но победным: в 2010 году он смог претендовать на пояс IBA в полутяжелом весе, будучи в то время непобежденным на ринге.

К сожалению, чемпионом мира Узелков не стал, уступив в 12 раундах Бейбуту Шуменову. Пришлось несколько снизить планку амбиций.

В 2012 году в жизни Вячеслава произошли события, которые повлияют на всю его жизнь. После поражения от Эдуарда Гуткнехта боксер перенес инсульт – это непоправимо подорвет его здоровье. Но уже через несколько месяцев Узелков наконец стал чемпионом, получив интерконтинентальный пояс по версии WBO.

Два года спустя Узелков принял решение повесить перчатки на гвоздь. По данным BoxRec, всего он провел 34 поединка, одержал победу в 30 из них и 19 боев завершал нокаутом.



Чем Узелков занимался после спорта?

Боксер оказался талантливым шоуменом: еще до завершения карьеры его приглашали как звезду на многочисленные реалити и развлекательные программы. А впоследствии из гостя Узелков превратился в члена жюри талант-шоу и ведущего.

Попробовал себя Вячеслав и в политике: баллотировался на пост мэра родной Винницы от пророссийской партии ОПЗЖ. Узелков занял лишь четвертое место, получив 4% голосов.

Семейная жизнь Узелкова казалась идиллией: 22 года он провел в браке с Мариной Боржемской. Однако в 2018 году пара шокировала общественность, заявив о разводе. У них осталось двое детей – Роберт и Оливия.

Почему Узелков умер в 45 лет?

Последствия инсульта дали о себе знать спустя много лет. У Вячеслава нашли тромбы, в 2024 году он был госпитализирован в больницу, получил вторую группу инвалидности.

К сожалению, организм бывшего спортсмена не выдержал. Как сообщила Федерация бокса Украины в фейсбуке, 9 ноября 2024 года Узелкова не стало.