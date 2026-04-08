24 Канал пропонує разом поглянути, чим запам'ятався Узелков у ринзі та поза ним.

Як В'ячеслав Узелков зробив собі ім'я у боксі?

Аматорська кар'єра В'ячеслава загалом була досить успішною: він виступав у категорії до 91 кілограма і зміг здобути бронзу чемпіонату світу, а також стати срібним призером європейської першості.

У 2004 році Узелков перейшов у професіонали, дебютувавши побиттям росіянина Сулеймана Джерілова. Шлях українця до першого титульного бою був довгим, але переможним: у 2010 році він зміг претендувати на пояс IBA у напівважкій вазі, будучи на той час непереможеним на ринзі.

На жаль, чемпіоном світу Узелков не став, поступившись у 12 раундах Бейбуту Шуменову. Довелося дещо знизити планку амбіцій.

У 2012 році в житті В'ячеслава сталися події, які вплинуть на усе його життя. Після поразки від Едуарда Гуткнехта боксер переніс інсульт – це непоправно підірве його здоров'я. Але вже за кілька місяців Узелков нарешті став чемпіоном, здобувши інтерконтинентальний пояс за версією WBO.

Два роки потому Узелков ухвалив рішення повісити рукавиці на цвях. За даними BoxRec, загалом він провів 34 поєдинки, здобув перемогу у 30 з них і 19 боїв завершував нокаутом.



Чим Узелков займався після спорту?

Боксер виявився талановитим шоуменом: ще до завершення кар'єри його запрошували як зірку на численні реаліті та розважальні програми. А згодом з гостя Узелков перетворився на члена журі талант-шоу та ведучого.

Спробував себе В'ячеслав і у політиці: балотувався на посаду мера рідної Вінниці від проросійської партії ОПЗЖ. Узелков посів лише четверте місце, отримавши 4% голосів.

Сімейне життя Узелкова здавалося ідилією: 22 роки він провів у шлюбі з Мариною Боржемською. Проте у 2018 році пара шокувала громадськість, заявивши про розлучення. У них залишилося двоє дітей – Роберт та Олівія.

Чому Узелков помер у 45 років?

Наслідки інсульту далися взнаки через багато років. У В'ячеслава знайшли тромби, у 2024 році він був госпіталізований до лікарні, отримав другу групу інвалідності.

На жаль, організм колишнього спортсмена не витримав. Як повідомила Федерація боксу України у фейсбуці, 9 листопада 2024 року Узелкова не стало.