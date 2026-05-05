Не только Блохин и Дерюгина: знаменитые браки футболистов Динамо времен СССР

В золотые годы киевского Динамо громкими были не только победы на поле, но и союзы вне его. Легенды клуба нередко выбирали в жены чемпионок, артисток и звезд большого спорта.

Брак Олега Блохина и Ирины Дерюгиной давно стал символом спортивной эпохи. Но в составе звездного Динамо 70–80-х хватало и других ярких историй любви, где футбол переплетался с гимнастикой, балетом и большим спортом, передает 24 Канал.

Брак Владимира Бессонова и Виктории Серых

Один из самых крепких и известных союзов того времени создал Владимир Бессонов. Опорный полузащитник киевского Динамо, представитель команды Валерия Лобановского, женился на Виктории Серых, которая была чемпионкой мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях и многократной чемпионкой СССР.



Владимир Бессонов с Викторией Серых/ Фото stuki-druki

По информации stuki-druki, Владимир впервые увидел Викторию, когда ей было всего 12 лет, произошло это на динамовской тренировочной базе. Футболист был на пять лет старше гимнастки, ни о каком романе тогда и речи не могло быть. Но потом, заглянув случайно на тренировку юных художниц, Бессонов обратил внимание на Серых.

Несколько лет спустя, на свадьбе общих друзей – Олега Блохина и Ирины Дерюгиной – спортсмены оказались за одним праздничным столом. После этого начали регулярно общаться, и вскоре между ними начались романтические отношения. Поженились в апреле 1982 года.

В этом плане нам очень просто и легко, мы же спортсмены. Мы имеем одинаковый взгляд на жизнь, одинаковые мысли, идеи, понимание. Она часто в разъездах, недавно вернулась из Венгрии, куда возила детей на соревнования. То я куда-то поеду – как напоминание о том времени, когда мы по триста дней в году на базе и разъездах проводили... Поэтому понятия "надоедает брак" или "брак как привычка" нам чужды,

– передает слова Владимира Бессонова сайт ФК Динамо.

Их брак стал настоящим сочетанием двух спортивных элит. Именно в этой семье выросла еще одна большая звезда – Анна Бессонова, которая продолжила семейную традицию и стала одной из самых титулованных гимнасток Украины. История Бессоновых – пример того, как спортивная генетика и партнерство превращаются в династию.

Андрей Баль женился на фигуристке

Ныне покойный Андрей Баль, один из самых интеллигентных игроков легендарного Динамо 80-х, также связал жизнь с искусством и спортом. Его женой была Светлана Петракова, представительница балета на льду - направления, который в те годы совмещал спортивное мастерство с театральной сценой.

Сначала она выступала в Москве, а потом стала солисткой Украинского театра на льду. Андрей любил фигурное катание, часто смотрел на выступления фигуристок, пишет gazeta.ua.



Андрей Баль с женой Светланой Петраковой/ Фото stuki-druki

Его со Светланой познакомили общие друзья. Мама Андрея была против отношений. Говорила: ты настоящий украинец, потому что родился во Львове, а она – россиянка. Москалей у нас не любят. Но Андрей матери не слушал. Со временем у свекрови и невестки сложились прекрасные отношения.

Такой союз выглядел особенно контрастно: жесткий, тактический футболист и изящная артистка. Впрочем, именно подобные истории показывали, что динамовцы были не только героями стадионов, но и частью большой культурной элиты советской эпохи.

Спортивная семья Олега Кузнецова

Жена Олега Кузнецова Алла Борисенко в прошлом была известной легкоатлеткой. Спортивная пара поженилась в 1985 году.

Свадьба Олега и Аллы прошла в годы борьбы с пьянством. Экс-динамовец вспоминал:

Я слышал о "сухом законе", но и подумать не мог, что после такого успешного сезона мне не позволят устроить нормальную человеческую свадьбу. Сколько кабинетов чиновников я посетил, чтобы мне, в виде исключения, разрешили поставить на стол спиртное. Но нам даже шампанское выпить запретили!,

– передает слова Олега Кузнецова stuki-druki.

У пары впоследствии родилась дочь Екатерина, которая стала известной актрисой.



Олег Кузнецов с женой и дочерью/ Фото stuki-druki

Браки бывших динамовцев были закономерными: спортсмены лучше понимали специфику карьеры друг друга, постоянные сборы, травмы, гастроли или тренировки. Поэтому многие тогдашних союзов строились не только на чувствах, но и на общем образе жизни.