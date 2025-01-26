Лидер Динамо восстановился от травмы перед последним матчем "бело-синих" в Европе

Владимир Бражко не сыграл ни одного матча за Динамо в 2025 году. Юный лидер "бело-синих" длительное время находился в лазарете команды из-за полученного повреждения в еврокубковом матче.

12 декабря 2024 года состоялся матч в Лиге Европы между Реалом Сосьедадом и Динамо. Во время игры 23-летний опорный полузащитник столичного клуба получил травму голеностопа.

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Бражко тренируется в общей группе

После получения травмы Владимир Бражко тренировался по индивидуальной программе. Однако, на официальном сайте Динамо отметили, что игрок вернулся к тренировкам с командой, сообщает 24 канал.

Отметим, что Бражко пропустил контрольные спарринги столичного клуба на сборах в Турции. Также Владимир не принял участие в матче 7-го тура Лиги Европы-2024/2025 против Галатасарая.

Ожидается, что Владимир Бражко появится на поле в игре 8-го тура Лиги Европы-2024/2025 против РФШ – 30 января. После этого поединка Динамо продолжит готовиться к весенней части УПЛ на сборах в Турции.

В текущей кампании лидер "бело-синих" сыграл в 25 матчах в официальных турнирах. За это время 23-летний полузащитник записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.