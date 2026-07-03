Кличко назвал свой второй дом

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко неожиданно рассказал, какую страну считает своим вторым домом. Именно поэтому он болел за нее на чемпионате мира-2026.

Владимир Кличко побывал в Болгарии, где поделился своими мыслями о футболе и боксе. Также он признался, за какую сборную болел на чемпионате мира и почему-то теперь остался без фаворита, сообщает Sportal.bg.

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За кого болел Кличко на чемпионате мира?

Во время общения с журналистами Кличко рассказал о своих футбольных симпатиях на чемпионате мира-2026. Поскольку сборная Украины не участвовала в турнире, он болел за Германию.

Я болел за Германию, потому что моя Украина не играла. Германия – это мой второй дом. После их вылета я не знаю, за кого буду болеть,

– сказал Кличко.

Впрочем, немецкая команда вновь не смогла оправдать ожиданий болельщиков. После триумфа на чемпионате мира 2014 года сборная Германии переживает затяжной кризис. На двух следующих чемпионатах мира она не смогла выйти из группы, а на чемпионате мира-2026 дошла до плей-офф, однако выбыла уже на его старте.

Что объединяет футбол и бокс?

Бывший чемпион мира принял участие в мероприятии, посвященном развитию европейского бокса. Украинец подчеркнул, что видит много общего между футболом и боксом, ведь в обоих видах спорта успех зависит от характера, дисциплины и упорного труда.

По словам Кличко, Европейская федерация бокса является одной из сильнейших в мире. Именно поэтому он с нетерпением ждет чемпионата Европы, который состоится в сентябре в Софии. Легендарный боксер убежден, что турнир откроет новые таланты и подарит миру будущих чемпионов.