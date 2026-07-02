Промоутер Александр Красюк поделился в своем инстаграме совместным снимком с Владимиром Кличко. Многие расценили этот пост как намек на возможное возвращение легендарного чемпиона на профессиональный ринг.

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Кто может стать соперником Усика?

Бывший британский боксер Спенсер Оливер высказал неожиданное предположение относительно следующего соперника Усика. Об этом он рассказал на ютуб-канале TalkSPORT Boxing.

По мнению Оливера, одним из возможных вариантов мог бы стать экс-чемпион мира Владимир Кличко, который ранее заявлял о желании вернуться на ринг.

Возможность сразиться с Деонтеем Уайлдером и поставить точку в этой эпохе была бы интересной, но из-за спада в карьере Уайлдера коммерческой ценности в этом уже может не быть. Я скажу, что это мог бы быть Владимир Кличко,

– отметил Оливер.

Британец также обратил внимание на недавнюю публикацию промоутера Красюка, который намекнул на "что-то грандиозное", что, по мнению Оливера, может быть связано с возвращением Кличко.

Может состояться еще один, последний бой – против Александра Усика. Мы знаем, что они оба хотят поддержать Украину и подарить своим людям немного надежды. Именно поэтому я предполагаю, что это мог бы быть Владимир Кличко,

– сказал он.

Оливер также напомнил, что Усик ранее говорил о намерении провести еще несколько поединков, а Кличко не скрывал желания вернуться в бокс и попытаться побить рекорд Джорджа Формана, став самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.

В то же время экс-боксер не исключил, что потенциальное противостояние Усика и Кличко могло бы состояться в формате показательного боя.

Это может быть что-то вроде показательного поединка, но это реальная возможность. Никогда не исключайте ее,

– подытожил Оливер.

Каковы причины проведения боя Усик – Кличко?

Усик объявил в видеообращении, что отказывается от всех своих чемпионских поясов, сделав их вакантными. В то же время боксер подчеркнул, что не заканчивает профессиональную карьеру и планирует провести как минимум еще один бой, который назвал своим "последним танцем". По словам Усика, решение освободить титулы даст шанс другим претендентам побороться за чемпионские пояса.

Тем временем промоутер Красюк заинтриговал болельщиков совместным фото с Кличко. Главной деталью публикации стала загадочная англоязычная подпись: "Something big is coming" ("Грядет нечто грандиозное").

Ранее Кличко не скрывал желания вернуться на ринг, чтобы стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса. Сейчас этот рекорд принадлежит Джорджу Форману, который завоевал чемпионский титул в 45-летнем возрасте.

Состоится ли бой Кличко против Усика?

Кличко неоднократно подчеркивал, что официальный поединок с Усиком для него неприемлем. По его словам, он не хочет видеть бой между двумя украинскими боксерами, ведь руководствуется принципом национального единства.

В свое время братья Кличко пообещали матери никогда не выходить друг против друга на ринг. Хотя Усик не является родственником Владимира, тот придерживается аналогичной позиции и в отношении него, считая, что земляки не должны соревноваться между собой в таком формате.