В понедельник, 29 июня, украинский промоутер и спортивный функционер Александр Красюк опубликовал новую фотографию на своей странице в инстаграм. Этот пост вызвал активное обсуждение среди поклонников бокса.

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Какую публикацию сделал Красюк?

На снимке запечатлены Владимир Кличко, генеральный директор K2 в Софии и президент Федерации бокса Болгарии Красимир Ининский. К публикации Красюк добавил краткую, но интригующую подпись: "Что-то грандиозное надвигается".

Этот пост сразу же породил предположения о возможном возвращении Кличко-младшего на профессиональный ринг. Ранее украинец неоднократно заявлял, что хотел бы побить легендарный рекорд Джорджа Формана, который в 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Сейчас Кличку 50 лет, поэтому в случае возвращения у него будет шанс превзойти достижение американской легенды и установить новый исторический рекорд.

Какой была профессиональная карьера Владимира Кличко?

Владимир Кличко, известный в мире бокса под прозвищем "Доктор Стальной Молот", за свою профессиональную карьеру провел 69 поединков, в которых одержал 64 победы, в том числе 54 нокаутом, и потерпел лишь 5 поражений. Он владел титулом чемпиона мира в течение 4382 дней (почти 12 лет), установив абсолютный рекорд среди боксёров супертяжёлого веса.

Вместе с братом Виталием Кличко он попал в Книгу рекордов Гиннеса как пара братьев-чемпионов, одержавших наибольшее количество побед в титульных боях.

В ноябре 2015 года Кличко уступил по очкам британцу Тайсону Фьюри, потеряв все чемпионские пояса и завершив свою 11-летнюю беспроигрышную серию.

Последний бой в карьере он провёл 29 апреля 2017 года на стадионе "Уэмбли" против Энтони Джошуа, где проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. Летом того же года Кличко официально объявил о завершении профессиональной боксёрской карьеры.