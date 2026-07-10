Большинство болельщиков знают о длительных отношениях Владимира Кличко с голливудской актрисой Хайден Панеттьери, от которой у него есть дочь. Однако задолго до этого у чемпиона уже был опыт семейной жизни, который продлился недолго, сообщает 24 Канал.

Что известно о раннем браке Кличко?

Владимир Кличко женился на Александре Авизовой в 1996 году, когда будущему чемпиону мира было всего 19 лет. Это произошло вскоре после его триумфа на Олимпийских играх в Атланте, где он завоевал золотую медаль.

В своей автобиографии Кличко вспоминал, что свадьба была очень скромной. По словам боксера, никаких пышных торжеств не было – в ЗАГС он пришел в джинсах, а невеста также была одета довольно просто, пишет "ТелеТиждень".

Владимир также рассказывал, что Александра была на год старше его и уже воспитывала ребенка от предыдущих отношений. Однако это не стало для него препятствием.

Мы стали жить как обычная семья. И подарили друг другу много радости,

– вспоминал Кличко.

Почему супруги развелись?

Брак продлился примерно полтора-два года. Уже в 1998 году супруги официально развелись.

Причины разрыва ни Кличко, ни его бывшая жена публично не раскрывали. Известно лишь, что после развода Александра вернула себе девичью фамилию и практически исчезла из публичного пространства.

По сообщениям некоторых СМИ, после развода она не поддерживала контактов с бывшим мужем и не интересовалась его спортивной карьерой. Сам Кличко после этого долгое время не спешил снова жениться.

Что известно об Александре Авизовой?

Информации о первой жене Владимира Кличко в открытом доступе немного. В различных публикациях ее называют украинской моделью и актрисой, которая якобы работала в рекламных кампаниях и снималась в кино и на телевидении.

По данным TheThings, Александра ведет закрытый образ жизни. Ее страницы в соцсетях почти не содержат личных публикаций, а сама она не комментирует ни свой брак с легендарным боксером, ни его дальнейшую карьеру.

Именно поэтому история первого брака Владимира Кличко до сих пор остается одной из наименее известных страниц личной жизни легенды украинского бокса.