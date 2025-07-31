Владимир Кличко является одним из величайших боксеров в истории Украины. "Доктор Стальной Молот" провел за свою карьеру безумное количество поединков в профессиональном ринге.

Послужной список Владимира Кличко в профессионалах насчитывает аж 69 боев. За это время "Доктор Стальной Молот" одержал 64 победы и в 5 поединках потерпел поражение, сообщает 24 канал.

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Кто смог побить Владимира Кличко?

Первое поражение Владимир Кличко потерпел 5 декабря 1998 года. Этот бой был всего 12 в профессиональной карьере "Доктора Стального Молота".

В том поединке в киевском Дворце спорта Владимир Кличко сражался против Росса Пьюритти. На кону противостояния стоял титул WBC International.

Владимир Кличко досрочно проиграл Россу Пьюритти. Легенда украинского бокса уступил сопернику из США техническим нокаутом в 11 раунде.

Через пять лет Владимир Кличко потерпел второе поражение. "Доктор Стальной Молот" уступил 8 марта 2003 года проиграв Корри Сандерсу.

Украинский боксер досрочно проиграл южноафриканцу, оказавшись в нокауте во втором раунде поединка. Впоследствии Виталий Кличко отомстил за брата и "отправил спать" Сандерса в очном противостоянии.

Владимир Кличко – Корри Сандерс:

Третье поражение в карьере Владимира Кличко состоялось 10 апреля 2004 года. В том поединке "Доктор Стальной Молот" проиграл Леймону Брюстеру, доминируя по ходу противостояния.

После поединка Владимира Кличко обследовали медики в больнице. Оказалось, что украинский боксер в бою против Леймона Брюстера был на грани сахарной комы. Врачи заподозрили отравление.

Владимир Кличко – Леймон Брюстер / Фото Boxing News

Дело было передано в ФБР, но впоследствии его закрыли – причина нехватки доказательств. В 2007 году Владимир Кличко все-таки одолел Леймона Брюстера в реванше. Команда американского боксера отказалась от боя между 6 и 7 раундами.

В четвертый раз Владимир Кличко единогласным решением судей проиграл Тайсону Фьюри в ноябре 2015 года. Поражение от "Цыганского короля" стало первым для "Доктора Стального Молота" за 11,5 лет.

Тайсон Фьюри забрал титулы у Владимира Кличко. Чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF отправились в Великобританию.

Владимир Кличко – Тайсон Фьюри / Фото Boxing News

Пятое поражение Владимир Кличко потерпел в последнем бою в карьере. В апреле 2017 года "Доктор Стальной Молот" уступил Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11 раунде поединка.

Украинский боксер потерял титулы WBA Super, IBF и IBO. А уже 3 августа 2017 года Владимир Кличко объявил о завершении профессиональной карьеры.

Владимир Кличко – Энтони Джошуа:

Напомним, что Владимир Кличко планирует вернуться на ринг после восьмилетней паузы. "Доктор Стальной Молот" мечтает побить "вечный" рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира.

Ранее сообщалось о том, что Владимиру Кличко нашли соперника для того, чтобы украинский боксер вернулся на ринг. "Доктор Стальной Молот" может встретиться с непобежденным немецким супертяжеловесом.