Кличко неожиданно появился на чемпионате Европы по боксу

Владимир Кличко посетил Софию, чтобы побывать на финалах чемпионата Европы по боксу. Бывший чемпион мира также вручил медали спортсменам с синдромом Дауна.

Легендарный боксер стал специальным гостем континентального чемпионата. Украинца сфотографировали вместе с президентом Федерации бокса Болгарии Красимиром Ининским, сообщает 24 Канал.

Кличко посетил финалы Евро

Федерация бокса Болгарии на своей странице в инстаграме опубликовала совместное фото Владимира Кличко и Красимира Ининского, сообщив о приезде украинской легенды в Софию.

Дамы и господа, Владимир Кличко в Софии на финалах,

– говорится в сообщении болгарской федерации.

Кличко также принял участие в церемонии награждения спортсменов с синдромом Дауна. Украинец вручил медали участникам соревнований, которые прошли в рамках чемпионата Европы.

Для Кличко это одно из публичных появлений в боксерской среде после завершения профессиональной карьеры. На профессиональном ринге украинец провел 69 поединков, одержал 64 победы, 53 из которых нокаутом, и пять раз проигрывал.

Украина уже завоевала две медали

Чемпионат Европы по боксу среди любителей под эгидой World Boxing проходит в Софии с 15 по 26 сентября. Награды разыгрываются в 20 весовых категориях среди мужчин и женщин.

Сборная Украины уже завоевала две медали континентального первенства. Бронзовой призеркой стала Ирина Луцак, а еще одну награду команде принес Павел Иллюша.

Украинский боксер дошел до полуфинала в весовой категории до 80 килограммов. В борьбе за выход в финал Иллюша уступил сербу Растку Симичу, после чего завершил турнир с бронзовой медалью.

Напомним, ранее Владимира Кличко не заметили на прощальной вечеринке с Хайден Панеттьери в Малибу.