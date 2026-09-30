Владимир Кличко поймал Путина на лжи

Владимир Кличко показал видео со спорными заявлениями Владимира Путина о начале войны. Российский президент теперь пытается возложить ответственность на Украину.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе обратил внимание на видео BBC, в котором сопоставили высказывания главы Кремля в 2022 году и его заявления в 2026-м. Украинский боксер опубликовал этот материал на своей странице в инстаграме.

Путин изменил версию о начале войны

В феврале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Путин заявлял, что именно он принял решение о начале так называемой "специальной военной операции".

На видео также показали его более поздние высказывания. В сентябре 2026 года российский президент начал утверждать, что именно Украина якобы начала войну.

Таким образом, в ролике сопоставили две версии Путина, которые он озвучивал в разные периоды. Кличко привлек внимание своих подписчиков к этому контрасту, распространив видео.

Кличко выступил против возвращения россиян

Ранее Владимир Кличко стал почетным гостем чемпионата Европы по боксу, проходившего в Софии. Во время континентального первенства украинец отреагировал на решение допустить российских боксеров к турниру с флагом и гимном.

Бывший чемпион мира раскритиковал такое решение и призвал его пересмотреть. Кличко также выступил за продление спортивных санкций против России.

По словам украинца, ограничения для российского спорта должны оставаться заметными, ведь они демонстрируют отношение международного спортивного сообщества к действиям России.