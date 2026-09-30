Колишній чемпіон світу у надважкій вазі звернув увагу на відео BBC, у якому зіставили слова очільника Кремля у 2022 році та його заяви у 2026-му. Український боксер опублікував цей матеріал на своїй сторінці в інстаграмі.

Путін змінив версію початку війни

У лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Путін заявляв, що саме він ухвалив рішення про початок так званої "спеціальної військової операції".

На відео також показали його пізніші висловлювання. У вересні 2026 року російський президент почав стверджувати, що саме Україна нібито розпочала війну.

Таким чином, у ролику зіставили дві версії Путіна, які він озвучував у різні періоди. Кличко привернув увагу своїх підписників до цього контрасту, поширивши відео.

Кличко виступив проти повернення росіян

Раніше Володимир Кличко став спеціальним гостем чемпіонату Європи з боксу, який проходив у Софії. Під час континентальної першості українець відреагував на рішення допустити російських боксерів до турніру з прапором і гімном.

Колишній чемпіон світу розкритикував таке рішення та закликав переглянути його. Кличко також виступив за продовження спортивних санкцій проти Росії.

За словами українця, обмеження для російського спорту мають залишатися помітними, адже вони демонструють ставлення міжнародної спортивної спільноти до дій Росії.