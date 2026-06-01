"Советовать можно что угодно": Кличко ответил Красюку, который "отправлял" Усика на пенсию

Украинский боксер Александр Усик неоднократно говорил и намекал на возможное завершение профессиональной карьеры. По его словам, он планирует провести еще 2 –3 поединка. В то же время его бывший промоутер Александр Красюк заявлял, что завершить карьеру ему стоило еще раньше или сделать это уже сейчас.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко высказал свое мнение относительно будущего в карьере обладателя титулов WBC, WBA и IBF. Об этом он рассказал в интервью Tribuna.com.

Что Кличко-младший сказал о карьере Усика?

Легендарный боксер прокомментировал слова промоутера, который неоднократно советовал Усику уйти из бокса. Кличко отметил, что решение о финале карьеры зависит исключительно от внутреннего ощущения самого бойца.

"Только сам спортсмен может решить, когда это время. Это ощущение, кто бы что ни говорил. Кстати, мой брат мне посоветовал в 2004 году закончить карьеру после второго поражения в течение одного года. Я скажу, что со стороны специалиста он был хорошо прав. Но я внутри знал, что это только начало. Советовать можно что угодно, но спортсмен сам решает, что ему делать", – заявил Кличко.

Напомним, в своем последнем поединке Усик одержал победу над Рико Верховеном техническим нокаутом за одну секунду до завершения 11-го раунда.

Какая карьера была у Владимира Кличко?

Олимпийский чемпион 1996 года и бывший многократный обладатель титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. В международном спортивном сообществе был известен как "Доктор Стальной Молот", благодаря мощному удару и научной степени кандидата наук.

За карьеру на профессиональном ринге провел 69 поединков, в которых одержал 64 победы (54 нокаутом) и потерпел 5 поражений. Свой последний бой провел в апреле 2017 года на лондонском стадионе "Уэмбли" против Энтони Джошуа, после чего объявил о завершении спортивной карьеры.

Долгое время находился в отношениях с американской актрисой Хайден Панеттьери. В 2014 году у пары родилась дочь Кая-Евдокия. После разрыва в 2018 году Владимир получил единоличную опеку над ребенком.