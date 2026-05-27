После разрыва сотрудничества между Александром Усиком и Александром Красюком вокруг их отношений появилось немало слухов. Впрочем, сам промоутер заверил, что контакт с украинским чемпионом у него все еще есть, сообщает ютуб-канал talkSPORT Boxing.

Что сказал Красюк?

Бывший промоутер чемпиона мира заявил, что они с Усиком до сих пор поддерживают связь. В то же время он отметил, что уже не имеет влияния на карьерные решения боксера.

По словам Красюка, сейчас Усик работает со своей новой командой и самостоятельно определяет дальнейший путь в профессиональном боксе. Промоутер отметил, что не считает правильным давать украинцу советы, ведь больше не является частью его лагеря.

Мы общаемся, но он имеет команду, которая принимает все решения. И поэтому я могу быть на его стороне, я могу защищать его, исходя из своих знаний и понимания. Но это лишь понимание бывшего промоутера,

– сказал Красюк.

Что Красюк думает об изменениях в команде чемпиона?

В последнее время в медиа активно обсуждали кадровые изменения в окружении Усика. В частности, после боя с Рико Верховеном внимание привлекло отсутствие многолетнего тренера Юрия Ткаченко.

Красюк подтвердил, что знаком с новым тренером Егором Голубом. При этом он заверил, что кардинальных изменений в тренировочном процессе чемпиона не заметил.

Также экс-промоутер признал, что возраст уже может сказываться на выступлениях Усика. По его мнению, украинец стал меньше двигаться на ногах по сравнению с предыдущими поединками.

Многолетний союз Усика и Красюка

Напомним, Александр Красюк был промоутером Усика на протяжении многих лет. Вместе они прошли путь от завоевания титулов в крузервейте до статуса абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Именно во время сотрудничества с Красюком Усик победил Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и стал одним из самых успешных украинских боксеров в истории.