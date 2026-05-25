После супертяжелого поединка Александра Усика против Рико Верховена в боксерской среде активно обсуждают дальнейшие перспективы украинского чемпиона. Непобедимый обладатель титулов WBC, WBA и IBF оказался перед сложным выбором относительно своего будущего, сообщает 24 Канал.

Что посоветовал Красюк Усику?

Бывший промоутер украинского абсолюта Александр Красюк откровенно признался, что посоветовал бы боксеру больше не искать новых вызовов на ринге. По его словам, следующими соперниками Усика должны стать его жена Екатерина и дети. Менеджер отметил, что сейчас Александру нужно сосредоточиться на воспитании потомков и развитии собственных бизнес-проектов, поскольку спорт не может длиться вечно.

Ему нужно остановиться. Лучше уйти на час раньше, чем на две минуты позже. К сожалению, это правда. И это касается не только бокса – это касается всего. Тебя, меня, каждого из нас. Невозможно заработать все деньги мира. Невозможно победить всех бойцов мира. Но это решение нужно принять. И для такого мужчины, как Усик – который находится на пике, на вершине, который до сих пор непобежден – уйти сейчас очень трудно,

– передает слова Красюка ютуб-канал Boxing King Media.

Промоутер пожелал Усику навсегда остаться в памяти поколений как один из величайших боксеров в истории мирового спорта.

Непростой триумф над Верховеном

Такое заявление прозвучало на фоне разговоров о потенциальных боях украинца против Агита Кабаела или реванш с Рико Верховеном. Напомним, что в последнем поединке против нидерландского кикбоксера наш земляк одержал победу техническим нокаутом на последней секунде 11-го раунда.

Ранее Александр Красюк заявил, что судьи отдавали украинцу даже проигранные раунды. Бывший промоутер боксера убежден, что до момента досрочной развязки Усик уступал по очкам. Функционер считает, что украинец выиграл лишь три раунда из десяти.