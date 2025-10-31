Никто не бил меня так, – Кличко назвал соперника с самым сильным ударом

Владимир Кличко был одним из лучших боксеров своей эпохи. Он имел сверхмощный удар, из-за чего в боксерском сообществе его называли "Доктор Стальной Молот".

При этом украинец имел немало соперников, которые также имели славу крепких панчеров. Он признался, кто имел самый сильный удар из его оппонентов, сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN.

Кто сильнее всего бил Владимира Кличка?

Кличко-младший в течение карьеры дрался с рядом звездных боксеров, среди которых были Дэвид Хэй, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Крис Берд и Хасим Рахман. Однако он выделил другого бойца, который смог быстрее всех победить легендарного украинца.

Корри Сандерс в ринге был очень быстрым и имел действительно мощные кулаки. Я был в боксе 25 лет, и никто не бил меня так сильно, как Сандерс,

– признался Кличко.

Отметим, что бой против южноафриканца состоялся в марте 2003 года и был самым неудачным в карьере Владимира. Сандерс дважды отправил Кличка в нокдаун в первом раунде и столько же во втором. После четвертого падения на канвас рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Интересно. Следующим соперником южноафриканца стал Виталий Кличко. Он отомстил за младшего брата, одержав победу техническим нокаутом в восьмом раунде.

Напомним, что Владимир Кличко в последний раз выходил на ринг в апреле 2017 года, когда уступил Энтони Джошуа. Всего на профи-ринге он провел 69 боев, в которых одержал 64 победы. По данным Википедии, в течение карьеры одолел 23 бойцов за титул чемпиона мира в хевивейте и владел чемпионскими поясами в течение 4382 дней – оба показателя являются лучшими в истории бокса.

Что известно о Корри Сандерсе?