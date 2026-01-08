Кличко провел спарринг с младшим на 23 года боксером: вернется ли легенда на ринг

Звезда мирового бокса Владимир Кличко заинтриговал своих фанов новым видео. "Доктор Стальной Молот" провел тренировочный поединок с участником Олимпийских игр Дмитрием Ловчинским.

49-летний Владимир Кличко находится в фантастической спортивной форме. Подтверждением этого стал спарринг легендарного боксера со значительно более молодым соперником, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Владимира Кличко.

Как Кличко выглядел в спарринге?

"Доктор Стальной Молот" опубликовал видео тренировочного поединка с 26-летним Дмитрием Ловчинским. Бывший чемпион мира очень легко передвигался по рингу и дал настоящий мастер-класс младшему боксеру.

Психические, физические или оба одновременно, но одна тренировка в день, ежедневно, каждый год... Найдите свою собственную рутину и следуйте ей. Это и есть выносливость. Буква E в моем методе FACE. Продолжаем бить!,

– подписал видео Кличко-младший.

Видео спарринга Владимира Кличко

Отметим, что в комментарии к видео Владимир ссылался на свой авторский метод подготовки, который включает четыре ключевых пункта: Focus (Фокус), Agility (Ловкость), Coordination (Координация) и Endurance (Выносливость). В октябре 2022 года Кличко представил книгу о своей системе, которая является универсальной для всех спортсменов.

Вернется ли Кличко на ринг?

В комментариях под видео фанаты Кличко выразили надежду на возвращение в бокс. Болельщики даже предложили легенде соперника – британца Фабио Уордли, который владеет титулом WBO в супертяжелом весе. Таким образом Владимир мог бы осуществить свою мечту и побить "вечный" рекорд Джорджа Формана.

В начале 2025 года несколько инсайдеров, в том числе авторитетный The Ring, сообщали о намерениях Кличко провести титульный бой. Впрочем, этого так и не произошло, по крайней мере в прошлом году.

Кто был соперником Усика в спарринге?