Кличко провел спарринг с младшим на 23 года боксером: вернется ли легенда на ринг
- Владимир Кличко провел тренировочный спарринг с 26-летним Дмитрием Ловчинским, демонстрируя свою отличную спортивную форму.
- Фанаты надеются на возвращение Кличко в профессиональный бокс, предлагая ему соперника – Фабио Уордли.
Звезда мирового бокса Владимир Кличко заинтриговал своих фанов новым видео. "Доктор Стальной Молот" провел тренировочный поединок с участником Олимпийских игр Дмитрием Ловчинским.
49-летний Владимир Кличко находится в фантастической спортивной форме. Подтверждением этого стал спарринг легендарного боксера со значительно более молодым соперником, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Владимира Кличко.
Как Кличко выглядел в спарринге?
"Доктор Стальной Молот" опубликовал видео тренировочного поединка с 26-летним Дмитрием Ловчинским. Бывший чемпион мира очень легко передвигался по рингу и дал настоящий мастер-класс младшему боксеру.
Психические, физические или оба одновременно, но одна тренировка в день, ежедневно, каждый год... Найдите свою собственную рутину и следуйте ей. Это и есть выносливость. Буква E в моем методе FACE. Продолжаем бить!,
– подписал видео Кличко-младший.
Видео спарринга Владимира Кличко
Отметим, что в комментарии к видео Владимир ссылался на свой авторский метод подготовки, который включает четыре ключевых пункта: Focus (Фокус), Agility (Ловкость), Coordination (Координация) и Endurance (Выносливость). В октябре 2022 года Кличко представил книгу о своей системе, которая является универсальной для всех спортсменов.
Вернется ли Кличко на ринг?
В комментариях под видео фанаты Кличко выразили надежду на возвращение в бокс. Болельщики даже предложили легенде соперника – британца Фабио Уордли, который владеет титулом WBO в супертяжелом весе. Таким образом Владимир мог бы осуществить свою мечту и побить "вечный" рекорд Джорджа Формана.
В начале 2025 года несколько инсайдеров, в том числе авторитетный The Ring, сообщали о намерениях Кличко провести титульный бой. Впрочем, этого так и не произошло, по крайней мере в прошлом году.
Кто был соперником Усика в спарринге?
- Трехкратный чемпион Украины в супертяжелом весе Дмитрий Ловчинский представлял наше государство на Олимпийских играх-2024 в Париже. В прошлом году он также выступал на чемпионате мира по боксу. К сожалению, в обоих турнирах украинец досрочно завершил соревнования.
- Согласно данным BoxRec, на любительском уровне 26-летний боксер провел 46 поединков, в которых одержал 29 побед (6 – нокаутом) и потерпел 17 поражений (1 – досрочное).
- 25 января 2025 года Ловчинский дебютировал на профессиональном уровне. Украинец жестко нокаутировал представителя Грузии Пато Адуашвили за полторы минуты боя.
- Кстати, Ловчинского тренирует известный украинский специалист Александр Полищук, который воспитал чемпионов мира среди профессионалов – Владимира Кличко, Сергея Дзинзирука, Юрия Нужненко и Виктора Постола