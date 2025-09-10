Владимир Кличко – один из величайших представителей украинского бокса. "Доктор Стальной Молот" в свое время часто проводил поединки в Германии, где был местным любимцем.

Однако Кличко появлялся на публике не только во время поединков. 24 канал рассказывает о том, как легендарный украинский боксер посетил мастерскую, где сделали рестайлинг его авто в стиле шоу "Тачка на прокачку".

Что известно об участии Кличко в шоу?

"Тачка на прокачку" – это известная американская телепрограмма, которая выходила с 2004 по 2007 год на MTV. Владимир Кличко в 2008 году посетил мастерскую в Германии, которая делала рестайлинг машин в стиле – Pimp my ride.

Модернизацию авто "Доктора Стального Молота" показали зрителям в телевизионном формате. 17 сентября 2008 года Владимир Кличко посетил West Coast Customs в Берлине.

Кличко-младший привез автомобиль SMART для рестайлинга. В машине украинского боксера установили мощную аудиосистему, обшили салон в белый цвет, а также опустили сиденья, поскольку, рост чемпиона 1 метр 98 сантиметров.

Владимир Кличко также повеселился во время съемок шоу. "Доктор Стальной Молот" танцевал под битбокс, создав атмосферу радости в ангаре немецкой автомастерской.

Кличко танцует под битбокс: смотрите видео

Также Владимир Кличко объяснил, почему выбрал именно авто модели SMART. По его мнению, эта машина идеально подходит для передвижения по городу.

Украинский боксер отметил, что машина удобна в использовании. Однако на шоу "Доктор Стальной Молот" приехал на своем Mersedes.

Кличко в "Тачка на прокачку": смотрите видео

Что известно о Владимире Кличко?