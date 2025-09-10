Танцевал под битбокс в мастерской: как Кличко стал звездой "Тачка на прокачку"
- Владимир Кличко в 2008 году привез на рестайлинг свое авто в немецкой мастерской в стиле шоу "Тачка на прокачку".
- Кличко привез автомобиль SMART, который оснастили мощной аудиосистемой и обшили салон в белый цвет.
Владимир Кличко – один из величайших представителей украинского бокса. "Доктор Стальной Молот" в свое время часто проводил поединки в Германии, где был местным любимцем.
Однако Кличко появлялся на публике не только во время поединков. 24 канал рассказывает о том, как легендарный украинский боксер посетил мастерскую, где сделали рестайлинг его авто в стиле шоу "Тачка на прокачку".
Что известно об участии Кличко в шоу?
"Тачка на прокачку" – это известная американская телепрограмма, которая выходила с 2004 по 2007 год на MTV. Владимир Кличко в 2008 году посетил мастерскую в Германии, которая делала рестайлинг машин в стиле – Pimp my ride.
Модернизацию авто "Доктора Стального Молота" показали зрителям в телевизионном формате. 17 сентября 2008 года Владимир Кличко посетил West Coast Customs в Берлине.
Кличко-младший привез автомобиль SMART для рестайлинга. В машине украинского боксера установили мощную аудиосистему, обшили салон в белый цвет, а также опустили сиденья, поскольку, рост чемпиона 1 метр 98 сантиметров.
Владимир Кличко также повеселился во время съемок шоу. "Доктор Стальной Молот" танцевал под битбокс, создав атмосферу радости в ангаре немецкой автомастерской.
Кличко танцует под битбокс: смотрите видео
Также Владимир Кличко объяснил, почему выбрал именно авто модели SMART. По его мнению, эта машина идеально подходит для передвижения по городу.
Украинский боксер отметил, что машина удобна в использовании. Однако на шоу "Доктор Стальной Молот" приехал на своем Mersedes.
Кличко в "Тачка на прокачку": смотрите видео
Что известно о Владимире Кличко?
Владимир Кличко за свою карьеру провел 69 поединков, в которых одержал 64 победы.
В 2021 году "Доктора Стального Молота" внесли в Международный зал боксерской славы.
Кличко-младший готовится к возвращению в профессиональный бокс после 8-летней паузы. Украинец хочет стать самым возрастным чемпионом мира, побив рекорд Джорджа Формана.
У Владимира Кличко есть дочь Кая-Евдокия от бывшей жены Хайден Панеттьери.