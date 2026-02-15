Конькобежец бежал из России из-за повестки в армию и выиграл медаль Олимпиады для Польши

Российский спортсмен, который пытался избежать призыва в армию, переехал в Польшу и теперь представляет ее. В пятницу, 13 февраля, он финишировал вторым в конькобежном забеге на 10 000 метров на Олимпиаде–2026 в Италии.

Семирунный поехал в Польшу автобусом через Калининградскую область. Там он обратился за помощью к главе Польской олимпийской миссии Конраду Недзведзькому, сообщает RMF24.

Как Владимир Семирунный получил польское гражданство?

История присоединения спортсмена к польской сборной была сопровождена скандалом и вмешательством международных спортивных структур.

Хотя ему предлагали вариант в Казахстане, в сентябре 2023 года он покинул Россию после получения повестки в армию. Решив стать политическим беженцем вместо прохождения службы в оккупационных войсках.

Ситуация начала двигаться после вмешательства Международного союза конькобежцев, который поставил перед Россией строгий ультиматум.

В конце концов спортсмен получил разрешение на выступления, а в августе 2025 года ему официально предоставили польское гражданство, окончательно закрепив его переход в новую сборную.

Как Семирунный относится к войне России против Украины?

В 2019 году российская фигуристка Екатерина Кошелева опубликовала фотографию из оккупированного Крыма, где она позировала вместе с Семирунным. Он незаконно пересек украинскую границу, находясь на территории Крыма.

Однако стало известно, что после переезда в Польшу Семирунный подписал документ, в котором осудил военные действия России против Украины, как информирует niedziela.pl.

Репортер Eurosport Петр Карпинский в программе "Олимпийское эспрессо" спросил, является ли для спортсмена сложной темой разговора о России

Это сложно, потому что вся моя семья живет в России. Боюсь, что у них могут возникнуть проблемы. Я знаю, что после получения этой медали я также очень популярен в России. Я не хочу говорить ничего негативного о том, что там происходит. Любая агрессия никогда не ведет к добру, но я спортсмен, и я хочу говорить только о спорте,

– ответил 23-летний спортсмен из Екатеринбурга.