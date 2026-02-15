Семирунний поїхав до Польщі автобусом через Калінінградську область. Там він звернувся по допомогу до голови Польської олімпійської місії Конрада Нєдзведзького, повідомляє RMF24.

Дивіться також Російський спортсмен отримав польське громадянство заради участі в Олімпіаді

Як Володимир Семирунний отримав польське громадянство?

Історія приєднання спортсмена до польської збірної була супроводжена скандалом і втручанням міжнародних спортивних структур.

Хоч йому пропонували варіант у Казахстані, у вересні 2023 року він покинув Росію після отримання повістки до армії. Вирішивши стати політичним біженцем замість проходження служби в окупаційних військах.

Ситуація почала рухатися після втручання Міжнародного союзу ковзанярів, який поставив перед Росією суворий ультиматум.

Врешті-решт спортсмен отримав дозвіл на виступи, а в серпні 2025 року йому офіційно надали польське громадянство, остаточно закріпивши його перехід до нової збірної.

Як Семирунний ставиться до війни Росії проти України?

У 2019 році російська фігуристка Катерина Кошелєва опублікувала фотографію з окупованого Криму, де вона позувала разом із Семирунним. Він незаконно перетнув український кордон, перебуваючи на території Криму.

Проте стало відомо, що після переїзду до Польщі Семирунний підписав документ, у якому засудив військові дії Росії проти України, як інформує niedziela.pl.

Репортер Eurosport Пйотр Карпінський у програмі "Олімпійське еспресо" запитав, чи є для спортсмена складною темою розмови про Росію

Це складно, бо вся моя родина живе в Росії. Боюся, що у них можуть виникнути проблеми. Я знаю, що після здобуття цієї медалі я також дуже популярний у Росії. Я не хочу говорити нічого негативного про те, що там відбувається. Будь-яка агресія ніколи не веде до добра, але я спортсмен, і я хочу говорити лише про спорт,

– відповів 23-річний спортсмен з Єкатеринбурга.